Lazio, Pioli: "Momento ancora delicato, cambiamo marcia anche in trasferta"

"Continuità" è la parola chiave per S tefano Pioli : "Il momento rimane delicato , nonostante la vittoria col Genoa. Fino a oggi in trasferta è mancata la solidità, è ora di trovare costanza di risultati ". Se il Verona sarà pieno di assenze, il tecnico della Lazio ha buone notizie dall'infermeria: " Biglia sta bene , può giocare dall'inizio. Ci aiuterà a creare di più anche nelle partite fuori casa, mi aspetto progressi".

"Voglio vedere una Lazio che dà il massimo, il momento è ancora delicato e quindi dobbiamo insistere - le parole di Pioli -. In trasferta è mancata la solidità tattica e mentale, mi aspetto passi in avanti sotto questo punto di vista". Intanto torna il capitano biancoceleste: "Biglia è recuperato, può giocare dal primo minuto. E' importante e ci dà spessore, ci darà sicuramente qualcosa in più".

Pioli poi ha difeso le scelte di formazione nelle ultime partite: "Si sta battendo troppo il tasto sui giovani, non esistono giovani e vecchi ma un allenatore che fa scelte: faccio giocare i migliori a prescindere dalla carta d'identità. Settimana prossima spero di ritrovare qualche altro giocatore". Sulle difficoltà offensive in trasferta: "Vero ma sia contro il Chievo che contro il Napoli abbiamo avuto due palle clamorose a inizio partita, forse l'avrebbero cambiata. Dobbiamo accompagnare maggiormente in fase offensiva, con continuità e a prescindere dal risultato".

Infine niente polemiche sulle contestazioni a Lotito: "Solo noi possiamo determinare le nostre prestazioni, sappiamo che con i giusti risultati possiamo riportare la gente allo stadio".