Lazio, Pioli: "Meritavamo qualcosa in più del pari"

Il pareggio in casa del Galatasaray ha soddisfatto il tecnico della Lazio : "E' un buon risultato, ma doveva essere diverso - ha dichiarato Pioli a fine partita -. Per la prestazione meritavamo qualcosa di più". A Istanbul i biancocelesti hanno mostrato personalità: "So il valore della mia squadra, questa è la strada giusta e la qualificazione è ancora aperta". Pioli guarda anche più in là: "Vogliamo andare avanti il più possibile".

"Abbiamo provato a vincere fino alla fine, è la strada giusta - ha proseguito Pioli dopo l'1-1 col Galatasaray -. La qualificazione è ancora aperta, l'avversario è di buon valore. E' stata una partita di grandissimo ritmo, abbiamo avuto tante occasioni nell'area avversaria, con più determinazione e attenzione avremmo potuto portare a casa la gara. Avevo chiesto alla squadra di fare la partita, di dettare le regole del gioco, i ragazzi lo hanno fatto. Le idee ci sono così come le qualità, abbiamo superato momenti difficili ora giochiamo su un buon livello. Su questo campo non era facile, ma mi è piaciuta molto l'atteggiamento della squadra. Europa League primo obiettivo? In campionato siamo in ritardo ma possiamo recuperare posizioni, dobbiamo fare una ricorsa eccezionale per rientrare tra le prime cinque, le squadre che ci sono davanti sono tutte grandi squadre. Ci dobbiamo credere fino alla fine, questa squadra ha le qualità per vincere tutte le partite. Quest'estate speravamo in un'altra Europa, siamo qui e vogliamo arrivare più avanti possibile. E' un trofeo importante con avversari di spessore, dobbiamo mostrare di essere una squadra in grado di poter giocare a questi livelli