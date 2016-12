Lazio, Pioli: "La Juve non è imbattibile, serve una partita al massimo"

" Lazio-Juve una rivincita? Guardo il presente e il futuro, abbiamo affrontato la Juve diverse volte. Siamo pronti a fare una partita al massimo, solo così abbiamo chance per batterli. Sono forti, non ci sono dubbi. Nessuno è imbattibile". Pioli carica la squadra alla vigilia della sfida di Coppa Italia che vale la semifinale. "Vogliamo vincere. Non è importante chi giocherà ma giocare con solidità, compattezza e sbagliare il meno possibile".

"Sappiamo che il nostro obiettivo è poter giocare in Europa il prossimo anno e la Coppa Italia ci dà questa possibilità. Domani è una partita secca e vogliamo vincere - ha proseguito Pioli nella conferenza stampa della vigilia - Io voglio vincere qualcosa con la Lazio, speravo di vincere già la scorsa stagione, ma siamo solo all'inizio del nostro percorso. Dobbiamo continuare a lavorare con grande fiducia perché nel futuro possiamo ottenere tanto. La Coppa Italia è un obiettivo, certo non siamo stati fortunati nella parte di tabellone dove siamo stati sorteggiati, ma se vogliamo arrivare in finale dobbiamo essere pronti a superare chiunque". Nessun complesso di inferiorità nei confronti di Allegri: "Non lo soffro - ha concluso Pioli - So solo che sta allenando una grande squadra e sta facendo bene".