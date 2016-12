Lazio, Pioli: "Inseguiremo l'Europa fino alla fine"

E' uno Stefano Pioli logicamente soddisfatto quello che si presenta a Premium Sport dopo Lazio-Verona: " Vittoria meritata , peccato per quel calo di concentrazione che ci ha fatto rischiate: ci serva da lezione. Comunque abbiamo ritrovato i gol che non avevamo fatto nelle scorse partite". Sui singoli: "Candreva fuori perché veniva da un infortunio, Biglia rientro importante. Ho visto Felipe Anderson meglio del solito".

Le parole di Pioli: "Abbiamo avuto un calo di concentrazione che potevamo pagare caro. Dopo i due gol loro siamo stati bravi a segnare ancora, ma dobbiamo stare attenti a questi cali soprattutto per le prossime partite". Sulle scelte di formazione: "Ho tante soluzioni a disposizioni, ho schierato i migliori che ho visto durante la settimana. Candreva veniva da un infortunio, ho schierato i giocatori anche in base all'avversario e così farò sempre".

Sulle difficoltà offensive: "Abbiamo fatto i gol che non abbiamo fatto nelle scorse partite. Davanti potevano segnare tutti, ho tante soluzioni di qualità a livello offensivo: i giocatori devono essere bravi a farsi trovare pronti". Sui singoli: "Biglia è un giocatore importante che deve ritrovare il ritmo partita e chiaramente la sua assenza, come quella di De Vrij, si è fatta sentire. Felipe Anderson? Ha fatto una buona prestazione. L'ho visto più brillante dal punto di vista fisico, ha lavorato bene in settimana e sono contento di come ha giocato".

Infine, sull'obettivo Europa League: "Questa squadra deve pensare a vincere più partite possibili, in questo momento siamo in ritardo, le prime cinque sono molto forti ma credo che questa squadra possa dire la sua fino alla fine e possa fare un filotto di vittorie consecutive".