Lazio, Pioli: "Il ritiro è finito, oggi siamo stati squadra"

"Non può essere una partita a dirci che abbiamo superato il momento di difficoltà - ha proseguito Pioli - Ci aspettano tanti impegni e il passaggio del turno da primi è uno stimolo importante".

"Il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto vincendo - ha detto Parolo - Volevamo dare un segnale importante. Da qui a Natale abbiamo partite importanti, vogliamo fare bene anche in campionato. I valori ci sono, dobbiamo continuare su questa strada. Quando non ci sono i risultati si fa un'insensata caccia alle streghe, ma lo spogliatoio è stato sempre unito. Abbiamo perso qualche certezza nelle ultime settimane, ma con i risultati possiamo tornare quelli dell'anno scorso". Credo tanto nel lavoro del mister e dei compagni - gli ha fatto eco Klose - siamo veramente una squadra e usciremo da questa situazione tutti insieme. Recupereremo tanti punti anche in campionato, perché abbiamo la forza per poterli fare". Fuori dal gruppo Morrison, che ha lasciato ieri sera il ritiro di Formello per motivi personali ed è volato in Inghilterra senza autorizzazione da parte del club. Soltanto una volta che era a Londra avrebbe avvisato il ds Tare. "Ha chiesto un permesso, non gli è stato concesso e ha lasciato ritiro - ha spiegato Pioli - Sicuramente la società prenderà dei provvedimenti".