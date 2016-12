Lazio, Pioli: "Il rigore non c'era, immagini abbastanza chiare"

Stefano Pioli non addebita il ko contro il Sassuolo all'arbitro Guida ma puntualizza sull'intervento Lulic-Cannavaro: "Le immagini sembrano abbastanza chiare - ha detto a Premium Sport -, sembra che il tocco non ci sia e tra un rigore contro e un giallo per simulazione c'è una bella differenza". Il tecnico biancoceleste, però, ha visto una Lazio in crescita: "Abbiamo lottato e giocato, siamo una squadra giovane".