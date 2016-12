Lazio, Pioli guarda avanti: "Un punto importante"

Pioli vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pari di Bergamo con l' Atalant a. "Volevamo vincere la gara, abbiamo avuto subito una palla gol con Keita - ha spiegato -. Abbiamo trovato un avversario aggressivo che ci ha messo in difficoltà, ma la squadra ha giocato con grande carattere ". " È un punto importante, non volevamo perdere questa gara: torniamo a casa con un risultato positivo ", ha aggiunto il tecnico biancoceleste.

A Bergamo la Lazio ha faticato molto. E Pioli non si nasconde: "È stata una partita equilibrata, abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo avuto delle difficoltà perché gli avversari hanno pressato benissimo e noi non siamo riusciti a muoverci al meglio. La squadra ha lottato e sofferto contro un avversario determinato". Ora la Roma è davanti, ma ci sarà anche il derby per rifarsi: "Ci sono gli scontri diretti che potranno determinare la classifica finale. I segnali sono positivi, nonostante non fossimo al 100% abbiamo portato a casa un risultato importante".