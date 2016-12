Lazio, Pioli: "Grandi per un'ora, potremo toglierci delle soddisfazioni"

"Per almeno un'ora abbiamo tenuto testa a un avversario molto forte. Purtroppo abbiamo perso un obiettivo ma la stagione non finisce qui". Così Pioli commenta il ko della Lazio e l'eliminazione dalla Coppa Italia. "Abbiamo dimostrato di essere una squadra che se la può giocare con tutti, la Juve è la migliore in Italia e tra le migliori in Europa. Con questo atteggiamento possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Felipe Anderson? Non faccio mercato".

"Bisevac? Ci potrà dare una mano in futuro, ha mostrato di avere buone qualità - ha proseguito Pioli nel dopo gara - Stasera abbiamo perso un obiettivo. In campionato siamo un po' in difficoltà, ma ci sono ancora possibilità per entrare tra le prime cinque. Purtroppo ci vuole la giocata che oggi non c'è stata, ma con quest'atteggiamento ci possiamo togliere belle soddisfazioni". Cosa pensa Pioli sul gol deciso dalla goal-line techonology? "Non ho chiesto nulla all'arbitro, abbiamo commesso una distrazione". Ancora sul futuro di Felipe Anderson: rimarrà alla Lazio? "Qualsiasi cosa risponda verrebbero fatte delle interpretazioni. La società non mi ha comunicato nulla, vedo solo lui che lavora al massimo per fare bene qui".