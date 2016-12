Lazio, Pioli: "Girone complicato, fondamentale portare a casa il risultato"

Non sarà semplice l'esordio in Europa League della Lazio. Il primo scoglio è infatti il Dnipro, finalista della scorsa edizione e nel pieno del campionato ucraino. "Abbinano qualità al gruppo, – il commento di Pioli - hanno fisicità, intensità e buona tecnica, in casa vorranno giocarsi la partita a viso aperto". L'imperativo è dimenticare il playoff di Champions: "Non eravamo pronti, ma questa competizione vale come il campionato".

Tre punti per scardinare un girone particolarmente insidioso, sottolinea il tecnico: “Il Saint-Etienne è partito forte e il Rosemborg sta vincendo il titolo: è un gruppo complicato ma equilibrato, dobbiamo partire con il piede giusto perché questa non sarà la massima competizione europea ma va comunque onorata perché ha la stessa importanza del campionato, abbiamo le capacità e le qualità per poter vincere su qualsiasi campo”.

Pioli torna poi sull'eliminazione nei playoff di Champions: "Abbiamo dimostrato che non siamo ancora pronti per la Champions ma in Europa League possiamo dimostrare di far bene e arrivare il più possibile avanti. Avevamo un sogno ma non siamo riusciti a realizzarlo, è ora di guardare al futuro".

Pioli riserva poi una battuta finale sulla partenza sottotono del gioiellino Felipe Anderson: "Lo vedo sereno e motivato per trovare la condizione ideale, ma tutti i miei ragazzi stanno dando il massimo e prima o poi avranno una occasione: dovranno dimostrare di meritarla".