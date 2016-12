Lazio, Pioli: "Giocato per vincere, ma non è fatta"

E' soddisfatto Stefano Pioli per il pareggio conquistato a Praga. Ma guai a montarsi la testa. "Abbiamo giocato per vincere, abbiamo lottato e stretto i denti - ha detto -. Abbiamo creato più noi degli avversari, ci siamo riusciti. Volevamo portarci a casa un vantaggio, ci siamo riusciti. Ma l'avversario è di buon valore, ci sarà da lavorare tanto nel ritorno. Ora abbiamo il 51%". Sui cori a Costa: "Non ho sentito nulla di particolare".

Pioli si rammarica per gli infortuni a Konko, Basta e Radu. "Due cambi su tre sono stati dettati da infortuni, è l'aspetto negativo. Per Konko dovrebbe essere affaticamento, Basta e Radu sono da valutare. Alla fine eravamo stanchi, il terreno era difficile. Dei cambi potevano darci dei vantaggi".



Sulle percentuali di qualificazione. "Tutto da giocare e conquistare, prima eravamo al 50%, ora abbiamo il 51%. E' un vantaggio che non è facile da gestire, non ti permette di fare strategie. Bisogna giocare con spirito e fare dei gol per passare il turno. Sono avversari che fuori casa hanno fatto bene.



Keita ha giocato una delle migliori gare dell'anno. "Credo che abbia fatto una buonissima partita, dovevamo sfruttare la loro velocità. Sapevamo che avrebbero spinto sulla destra, l'avevamo studiata così, ha fatto una buona gara da attaccante esterno, è stato bravo a venire dentro, a farsi vedere tra le linee. Ha giocato bene, come il resto della squadra d'altronde".