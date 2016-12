Lazio, Pioli: "Dobbiamo vincerle tutte"

Pioli però non si fida dell'Atalanta: "Gli stimoli fanno sempre la differenza ma credo siamo sullo stesso livello degli avversari. L'Atalanta non è ancora salva e noi non ancora in Europa. Abbiamo grandissimo rispetto per l'avversario ma siamo motivati a continuare il nostro percorso". E l'ex Reja è "preparato, capace, esperto e furbo. Conosce bene suoi ex giocatori. Ci aspettiamo una partita difficile anche per questo". Le prime parole di Pioli in conferenza sono dedicate alla Lazio Primavera, che ha conquistato la Coppa Italia ai danni della Roma: "Una vittoria importante, ottenuta giocando con spirito e carattere".