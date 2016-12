Lazio, Pioli: "Derby da spostare, dobbiamo giocarcela alla pari"

17:46 - "Saranno quindici giorni decisivi, non c'è una partita più importante dell'altra. Saranno tre finali in campionato, una in Coppa". Parola di Stefano Pioli alla vigilia di Sampdoria-Lazio. "Lo spostamento della finale di Coppa Italia? La Juve ha qualche vantaggio avendo vinto il campionato, noi invece abbiamo ancora tanto da chiedere. Credo che sia corretto spostare il derby, tutte le squadre devono giocarsela alla pari".

"Se la finale di Coppa Italia era stata messa il 7 giugno, ci sarà stato un motivo - ha aggiunto Pioli - Quando c'è una partita di Europa League, viene sempre posticipata la partita successiva". Sulla sfida contro la Sampdoria: "La partita di domani sera è fondamentale. Quattro giorni sono sufficienti per recuperare energie in vista della Coppa. La Samp sta facendo un ottimo campionato, sono aggressivi, ci somigliano per come giocano". Non ci sarà Biglia ("Mi auguro che il suo campionato non sia finito"), rientra De Vrij. E sull'arbitro, dopo le polemiche per Lazio-Inter: "Spero che Mazzoleni sia il migliore in campo".