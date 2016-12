Lazio, Pioli: "Credo nell'Europa. Tifosi? Si fa di tutto per allontanarli"

Sconfitta dal Napoli, la Lazio è chiamata alla reazione in casa del Genoa: "L'Europa è difficile, ma ci credo ancora - ha ribadito il tecnico Pioli -. Mi aspetto una squadra combattiva e più veloce per mettere in difficoltà l'avversario". Il problema però riguarda anche i tifosi, squalificati dopo i cori razzisti a Koulibaly: "Si fa di tutto per allontanarli dallo stadio, le barriere, le squalifiche... noi ci mettiamo del nostro".

Prima ancora che del campo intorno alla Lazio si parla della squalifica della Curva Nord per gli ululati razzisti a Koulibaly con annessa sospensione di qualche minuto decisa da Irrati durante la sfida col Napoli: "Quello che è successo non fa bene a nessuno. Non entro nel merito se fosse giusto o meno quello che ha deciso l'arbitro, ma bisogna fare in modo che i tifosi tornino allo stadio. Invece stiamo facendo di tutto per farli allontanare. Noi siamo i primi con i nostri risultati a dover fare di più - ha continuato il tecnico della Lazio Stefano Pioli -, ma poi le barriere messe, la squalifica e altre cose condizionano. Lo spettacolo è bello offrirlo davanti a tanti tifosi".



Per ripartire la parola passa al campo con l'obiettivo europeo: "Stiamo pagando il rendimento negativo di novembre, ma ci credo ancora. Adesso è difficile pensare all'Europa, ma col Genoa voglio una grande reazione con un atteggiamento combattente in un ambiente caldo. Lotteremo pallone su pallone, magari giocando con maggiore velocità".



Le difficoltà sono anche in attacco dove l'infortunio di Candreva complica i piani di Pioli: "Dobbiamo attaccare meglio la profondità e tornare in campo subito ci farà solo bene. Abbiamo dimostrato di essere all'altezza delle prime posizioni nell'ultimo periodo, ma le conclusioni le tirerò alla fine della stagione. Non mi aspettavo un'estate del genere, senza aver mai vinto, poi ci sono stati troppi infortuni. Ci eravamo ripresi, ma a novembre è di nuovo crollato tutto e paghiamo ancora adesso quel periodo nero. L'Europa è difficile, ma ci crederò fino alla fine".



Infine il tecnico della Lazio ha risposto a chi invocava la moviola in campo: "La tecnologia sulla riga di porta è utile, già questo è stato un passo in avanti. Non sono d'accordo con le altre soluzioni perché snaturano il gioco del calcio".