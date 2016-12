Lazio, Pioli: "Cori razzisti? Punire i trasgressori non l'intera tifoseria"

La Lazio sfiderà l'Atalanta: "Farò un ampio turnover, ma questo lo farò per mettere in campo la squadra migliore. Molti di quelli che hanno giocato giovedì farebbero fatica a mettere in campo una prestazione fisicamente e psicologicamente buona domani. Stiamo affrontando un impegno importante ed è bello giocare in Europa. Siamo partiti in 102 squadre per fare l'Europa League, sarebbe molto importante passare il turno ed essere tra le prime otto. Questo è uno spiraglio decisivo per il nostro futuro. Devo tener conto delle condizioni della squadra per giovedì ma è vero che il campionato non è finito, quindi devo pensare anche a domani".