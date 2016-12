Lazio, Pioli: "Con l'Inter c'è in gioco un pezzo di futuro"

Dopo il successo in Coppa Italia con l'Udinese, la Lazio cerca conferme sul campo dell'Inter. Una partita che Stefano Pioli considera cruciale. "E' una partita importante, che ci può dare molto per il nostro futuro. E' facile aspettarsi una partita complicata. Giochiamo contro un avversario difficile, che sembra imbattibile, forte e concreto. Uscire da San Siro con il risultato vuol dire fare una grande prestazione, quasi perfetta", ha detto.

La Lazio ripartità da Matri titolare? "Tutti i giocatori hanno momenti positivi e negativi. Ora Alessandro è in grande condizione mentale e fisica, è quello che dà maggiori garanzie". Sul mercato: "Gennaio ci deve vedere rafforzati, il resto delle domande non dovete farle a me".