Lazio, Pioli: "Con Klose confronto sereno" 

16:29 - In casa Lazio Pioli prova a gettare acqua sul fuoco sul caso Klose. L'allenatore biancoceleste spiega: "Quello di Miro è stato uno sfogo di un calciatore importante, che non si sente sul viale del tramonto. C'è stato un confronto sereno. Entrambi pensiamo le stesse cose. Sta bene, è convinto". Quindi il tedesco titolare con il Parma? "Ho le mie idee e con onestà sceglierò sempre per il bene della mia squadra".

"Abbiamo parlato della nostra stagione - rileva il tecnico alla vigilia del match con il Parma -. Non abbiamo delle scadenze. Klose fa parte integralmente del nostro percorso. Non ci sono modi di vedere diversi".

E sullo scetticismo dell'ambiente: "A volte all'esterno si percepiscono cose diverse - aggiunge l'allenatore -. Vedo una squadra vogliosa di superare questo momento in cui abbiamo rallentato un po'. Anche le nostre dirette avversarie hanno avuto momenti così. Siamo nel gruppone e vogliamo rimanerci, per questo dobbiamo fare punti pesanti. Questa squadra merita fiducia, presto torneremo a vincere. Con l'aiuto dei nostri tifosi saremo ancora più forti".

A partire dalla partita con i Ducali:"Sappiamo cosa serve per vincere e vogliamo assolutamente farlo.Il Parma è ultimo? E' determinato, non c'è nulla di scontato nel nostro campionato. Abbiamo giaà pagato questa cosa in passato. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto".