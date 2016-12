Lazio, Pioli: "C'è grande delusione, ci giochiamo un sogno"

10 maggio 2015 Lazio, Pioli: "Cʼè grande delusione, ci giochiamo un sogno" Il dg Tare: "Terna arbitrale inadeguata per una partita di così alto livello. Decisioni sconcertanti"

Al termine della sfida contro l'Inter, Stefano Pioli non nasconde il grande rammarico. "C'è grande delusione, perché sapevamo che era una giornata fondamentale per approfittare dei passi falsi delle nostre avversarie - ha detto il tecnico della Lazio -. Peccato per l'impegno e la determinazione dei ragazzi, che meritavano di non perdere. stiamo facendo un ottimo campionato e siamo qui a giocarci un sogno in queste ultime tre giornate"

LA RABBIA DI TAREPioli tira le orecchie ai suoi per l'espulsione di Mauricio che ha condizionato una gara che era partita benissimo. "Era una situazione abbastanza semplice da leggere - ha spiegato -. I miei giocatori hanno una generosità incredibile, ma loro non devono stare così bassi. Anche i difensori dovevano stare più bassi in quella occasione perché Kovacic stava portando palla".