Lazio, Pioli: "Buona prestazione, ma ci serve la vittoria"

Il pareggio di Saint Etienne vale un mezzo sorriso per una Lazio che ora vuole rilanciarsi in campionato. Stefano Pioli ne è consapevole. "Gli aspetti positivi sono sicuramente lo spirito della squadra. Non ci siamo fatti aggredire, ma c'erano le occasioni per far male ai nostri avversari e dovevamo sfruttarle meglio. Dobbiamo tornare a vincere contro la Samp. Sentiamo il bisogno di vincere. Metteremo in campo tutto quello che abbiamo", ha detto.