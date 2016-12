Lazio, Pioli: "Battere l'Empoli è fondamentale"

La trasferta di Empoli decisiva per risollevare le sorti della Lazio in campionato: "Non vinciamo da un mese, loro sono un buon avversario, ma noi vogliamo fare la partita e tornare a vincere: per farlo dobbiamo diventare più concreti, avere più attenzione in difesa e avere più cura nell'ultimo passaggio. Dobbiamo giocare da squadra per 95 minuti".



Ci sarà Felipe Anderson, recuperato. Servirà a sfatare anche il tabù trasferta: "E' più un problema mentale, che tattico. Senza i risultati diminuisce la fiducia". La vittoria col Dnipro potrebbe essere la giusta iniezione di fiducia: "Non è facile dire se il Dnipro è più o meno forte dell'Empoli. Giocare in Europa è diverso, soprattutto per la capacità degli allenatori italiani nell'attenzione agli avversari". Douglas potrebbe essere il rinforzo giusto per la difesa? "Non dico niente, abbiamo ancora tante partite da qui a gennaio. La società sa le caratteristiche che servono e che serve un difensore".



Infine un pensiero, molto sentito, per Dino Zoff, ricoverato a Roma: "L'ho conosciuto ai tempi della Juve, quando cenavo spesso con la sua famiglia e con quella di Scirea. Ero il più giovane, mi tenevano sotto la loro ala protettiva. Sono molto vicino a Dino e a sua moglie anna. È un uomo di grandi valori, gli faccio un grosso in bocca al lupo".