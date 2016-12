Lazio, Pioli: "Battere il Napoli è nelle nostre corde"

Tra squalifiche e infortunati la Lazio che affronta il Napoli capolista è in piena emergenza e il mercato non ha dato una mano: "Sono contento della squadra che ho a disposizione, Bisevac ci darà una mano con personalità - ha commentato il tecnico Pioli -. Col Napoli vogliamo vincere, è nelle nostre corde. Ho poche scelte, ma posso schierare una squadra competitiva". Pioli ha la ricetta: "Dovremo essere compatti e bloccare i rifornimenti a Higuain".

"La squadra di Sarri sta meritando il primo posto - ha continuato l'allenatore della Lazio -, ha avuto la continuità che la Juventus non ha avuto all'inizio. In ogni si giocheranno lo scudetto fino alla fine queste due squadre. Dovremo interpretare la partita e giocarla con lucidità bloccato i rifornimenti all'attacco, hanno un tridente tra i più forti al mondo e bisogna avere i tempi e gli inserimenti giusti. Dovremo giocare 95 minuti da squadra e fare scelte lucide lottando con le nostre armi, pur con tante assenze. Nessuna gara è proibitiva all'inizio".



"La squadra è completa - ha continuato poi Pioli riflettendo anche sul mercato appena chiuso -, stiamo vivendo una situazione particolare con tante assenze, ma quando siamo tutti siamo affidabili. Dobbiamo insistere sulla strada intrapresa dimenticandoci del passaggio a vuoto a novembre. Dobbiamo spingere per recuperare posizioni. Sapevo che dal mercato sarebbe arrivato qualcuno solo con delle uscite importanti, sono contento che sia arrivato Bisevac perché ci dà carisma vista l'assenza di De Vrij".