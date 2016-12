Lazio, Pioli: "Avremmo meritato un altro risultato"

Amareggiato Stefano Pioli dopo la finale di Coppa Italia persa ai supplementari con la Juventus: "Abbiamo dato tutto per vincere - ha spiegato il tecnico della Lazio -, avremmo meritato un altro risultato visto anche l'avversario. Sono orgoglioso dei miei ragazzi anche se perdere una finale non è bello. La stagione non è finita, c'è un campionato da finire bene". Sul doppio palo di Djordjevic: "Ha cambiato tutto, ci è mancata la fortuna".