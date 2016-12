Lazio, Pioli a rischio esonero: "Deciderà il club"

Stefano Pioli sconsolato dopo il pari contro la Samp: "E' un momento di grande difficoltà , incredibile come ci complichiamo la vita. Ci servivano i tre punti, potete immaginare cosa ho pensato al gol di Zukanovic" le parole a Premium Sport. Ora la panchina è ancora più a rischio: "Finora ho sentito la fiducia della società, da domani torno a lavorare poi la dirigenza prenderà la decisione migliore per la Lazio ".

Ancora Pioli: "È stata una partita difficile, c'era da aspettarselo in un momento del genere. Detto questo l'avevamo in mano, ma questo è il nostro momento: paghiamo care delle leggerezze. Ho lavorato con concentrazione e attenzione come hanno fatto i ragazzi: è incredibile come lavoriamo bene in settimana e come diventa tutto complicato in partita. È un momento di difficoltà, ma dobbiamo anche saper fare di più".

Sulla partita: "Ce l'avevamo in mano e ci servivano i tre punti, specialmente in un periodo come questo. Il risultato era di grandissima importanza. Penso di aver schierato la formazione migliore e il risultato ci stava dando ragione. Purtroppo in alcune situazioni ci è mancato l'ultimo passaggio, ma la Sampdoria stava tutta nella sua metà campo e in questa situazione era difficile trovare gli spazi giusti".

Sul cambio di modulo: "Lo abbiamo fatto: stiamo provando tante soluzioni". Secondo il tecnico laziale manca anche la spinta dei tifosi: "Quello è sicuro, ma noi dobbiamo pensare prima a mettere in campo prestazioni migliori se vogliamo riportare i nostri tifosi allo stadio. La prossima con l'Inter? Prima avremo un'importante sfida di coppa Italia, sarà una settimana impegnativa".