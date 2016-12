Lazio, pericolo Manchester United per i playoff Champions

Nemmeno il tempo di festeggiare, che la Lazio deve pensare già a programmare il futuro prossimo con i playoff di Champions League per completare l'opera. Difficilmente i biancocelesti, 39.esimi nel ranking Uefa con 49.102, saranno tra le teste di serie al momento del sorteggio del 7 agosto prossimo. Così nell'urna ci saranno le insidie Manchester United, Valencia e Bayer Leverkusen . Appuntamento al 18-19 agosto per l'andata e una settimana più tardi per il ritorno.

Il ranking condanna gli uomini di Pioli e per accedere alla fase finale della Champions League serviranno in ogni caso due grandi partite. La Lazio per diventare testa di serie deve sperare in un'autentico disastro di Shakhtar Donetsk, Ajax e Cska Mosca che non dovrebbero arrivare a giocarsi i playoff uscendo nel terzo turno preliminare. Difficile, difficilissimo. Se invece ucraini, olandesi e russi si dovessero qualificare diventerebbero potenziali avversarie dei biancocelesti. Con lo Sporting Lisbona in attesa di un passo falso di queste tre squadre per diventare testa di serie.

La Lazio è chiamata a una nuova impresa e le due partite saranno trasmesse in esclusiva su Mediaset Premium.