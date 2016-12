Lazio, per l'attacco ecco Giuseppe Rossi: trattativa avanzata con la Fiorentina

E' quello di Pepito Rossi il nome nuovo per l'attacco della Lazio. Il presidente Lotito, in attesa di prendere una decisione sul futuro della panchina biancoceleste, ha individuato nell'attaccante ex Levante il profilo giusto per rimpiazzare e non far rimpiangere Miro Klose. Rossi infatti non rientra più nei piani della Fiorentina, che al suo posto vorrebbe riportare in Toscana Adem Ljajic: la trattativa è già ben avviata.