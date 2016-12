Lazio, Parolo ko: stiramento alla coscia sinistra

Non arrivano buone notizie per la Lazio, che per qualche settimana dovrà fare a meno di Marco Parolo a causa di uno stiramento alla coscia sinistra rimediato negli ultimi minuti di Azerbaigian-Italia. Come comunicato dal club biancoceleste, gli accertamenti a cui è stato sottoposto il centrocampista "hanno evidenziato la presenza di una lesione di I-II grado a livello del terzo distale del semimembranoso della coscia sinistra".