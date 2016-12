Lazio-Palermo, allarme per uno zaino abbandonato

Momenti di paura in tribuna Monte Mario durante la partita Lazio-Palermo per la segnalazione di uno zaino abbandonato sugli spalti. Uno degli spettatori ha avvertito la polizia, che è però riuscita a risalire in qualche minuto al proprietario dello zaino. Era il papà di una bambina che aveva accompagnato la figlia in bagno lasciando lo zainetto come segnaposto momentaneo.