Lazio-Palermo 1-1: Candreva su rigore salva la panchina di Pioli

Lazio-Palermo 1-1. Un rigore di Candreva al 25' st salva Pioli e la Lazio dal baratro, dopo la rete di Goldaniga al 21' pt che aveva portato in vantaggio il Palermo di Ballardini, al debutto sulla panchina rosanero. Il pareggio non solleva i laziali dalla crisi in corso (1 punto nelle ultime 4 partite), una crisi che non è solo di risultati. Per il Palermo, un punto che conta. Ma non era una squadra in crisi.

LA PARTITALa ansie di Stefano Pioli, tre sconfitte nelle ultime tre partite (Atalanta, Milan e Roma). La "prima" di Ballardini che eredita il Palermo da Iachini, dopo i tre punti conquistati col Chievo: Zamparini, si sa, ha una predilezione per i cambi di panchina. Siamo in un'Olimpico ai limiti del quasi deserto: zona del Foro italico presidiata da mille agente, controlli ai massimi livelli, sciopero della curva, in tribuna il ministro Alfano. Il disagio bianco-celeste, a questo punto, è una faccenda di secondo piano.



E' un disagio, però, manifesto. Che il primo tempo con gli ex rosanero del Palermo (ex rosanero, visto che fanno sfoggio di una divisa verde con bordi gialli) evidenzia, impietoso. Il lento incedere dei laziali, la scarsa vena di Felipe Anderson, la leggerezza di Keita, il poco che combina Djordjevic e un po' tutto producono solo punture di spillo dinanzi a Sorrentino. Peraltro ben protetto dal pressing organizzato da Ballardini.

E al primo affondo, poi, il Palermo passa. Lo fa con l'assoluta sorpresa Edoardo Goldaniga, difensore centrale di 22 anni, alla prima gara in serie A da titolare, dopo 3 presenze minime (col Palermo): la sua visita ai bordi del'area laziali, su un pallone sporcato dalla difesa, e il suo rasoterra da limite lasciano senza argomento il discusso Marchetti. Palla bassa, nell'angolo alla destra del portiere. Palermo in vantaggio e Goldaniga che bagna così il suo esordio dal primo minuto e di più, dicono le statistiche: questo è anche il suo primo tiro in porta in Serie A.

E' il 21' del primo tempo. Prima, la Lazio ha impegnato Sorrentino con Milinkovic-Savic. Dopo, la stessa Lazio ha impensierito il portiere del Palermo con un colpo di testa di Hoedt. Poco altro, tutto qui, per capire come il momento-no laziale, che dura da un mese.

La ripresa. Un gol di Hoedt (4' st) su mischia è annullato da Celi che fischia una scorrettezza di Djordjevic. Un quasi gol di Chochev all'8', Marchetti devia, è un ulteriore allarme per questa spenta Lazio. Pioli cerca idee e vigore: dentro Candreva e Matri, fuori le controfigure di Felipe Anderson e Djordjoevic.



Cambia poco, a prima vista. E' anzi il Palermo a divorarsi il 2-0 al 21' con Chochev prima e Gilardino poi (bravo Marchetti, che diamine). Poi, nel pieno del malessere laziale ecco la scelleratezza di Hiljemark che aggancia un piede di Lulic in area. Rigore sciocco, ma rigore. Candreva segna e pareggia (25') e la Lazio rivede un orizzonte meno cupo.

Lo spazio per le sorprese non manca. La Lazio prova a lanciarsi a caccia dei tre punti, il Palermo con Rigoni, appena entrato, sfiora il 2-1 e Marchetti, un'altra volta, è il baluardo. Il resto è poca cosa, se non un erroraccio di Kishna, di testa, solo davanti a Sorrentino nel finale. Giusto così. Un piccolo punto per la Lazio. Un buon punto per Ballardini.