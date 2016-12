Lazio-Padova 2-1: e la vergogna di ululati razzisti a Keita

La partita. Biancocelesti in vantaggio con Danilo Cataldi dal dischetto al 4' del primo tempo. Il pareggio dei veneti arriva al 28' grazie ad Altinier che di testa supera Berisha. Gol vittoria per gli uomini di Simone Inzaghi al 30': cross di Keita, il serbo Djordjevic deposita a porta vuota. Nel secondo tempo, largo a molti cambi e nessun gol per chiudere il conto, appunto, sul 2-1.

E da segnalare -purtroppo- ululati razzisti, in diverse occasioni, da parte dei tifosi del Padova nei confronti di Keita.