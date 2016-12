Lazio, no della Raggi alla maglia di Immobile

Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha rifiutato un omaggio dalla Lazio. Un regalo per il figlio del primo cittadino della Capitale, tifoso biancoceleste. Si trattava della casacca di Immobile, arrivato questa estate a Formello dopo sei mesi passati in prestito al Torino. "Nessuna polemica, scelta fatta per imparzialità calcistica", ha spiegato il responsabile della comunicazione della Lazio. "La capisco, momento difficile", la frase di Claudio Lotito.