Lazio, nessuna lesione al ginocchio per De Vrij

13:38 - La Lazio tira un sospiro di sollievo per Stefan De Vrij, infortunatosi in nazionale. Il consulente ortopedico del club ha confermato che non ci sono lesioni al ginocchio sinistro: "Il ragazzo ha evidenziato una sofferenza al compartimento esterno, difficile l'impiego domenica". Ma ha aggiunto che "ha giocato in condizioni non idonee per portare a compimento una partita": non si placano le polemiche con l'Olanda.



De Vrij era uscito al 2' della ripresa di Turchia-Olanda, match di qualificazione agli Europei del 2016. Dopo la partita aveva detto: "Ho avvertito un forte dolore al ginocchio". Oggi l'esito degli esami, positivo, ma che getta un'ombra sulle scelte di Blind e dello staff medico olandese. il consulente ortopedico Stefano Lovati, a Lazio Style Radio, ha aggiunto: "Inizieremo con le terapie mediche, quindi faremo fisioterapia. Oggi si sente meglio"