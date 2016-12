Lazio nel caos, Felipe Anderson diserta le visite

Felipe Anderson ha deciso: vuole giocare l'Olimpiade con il suo Brasile a Rio de Janeiro. Il centrocampista della Lazio non si è presentato stamattina per le visite mediche prima della partenza per il ritiro di Auronzo. Non solo, il brasiliano è stato l'unico a non presentarsi. Una presa di posizione chiara per un giocatore che ha sempre espresso la volontà di giocare l'Olimpiade e aggregarsi al ritiro della Seleçao il 17 luglio.