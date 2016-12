Lazio, Milinkovic-Savic punge Candreva: "Non è stato difficile sostituirlo..."

Milinkovic è pronto a rientrare nella Lazio dopo l'affaticamento muscolare. "Dove possiamo arrivare? Non possiamo fare calcoli ora - dice a rs.n1info.com -. Cerchiamo di vincere sempre, la squadra è sulla strada giusta". Non c'è più Candreva, ma per il serbo non è un problema: "Non è stato così difficile sostituirlo, perché in quella posizione abbiamo un sacco di buoni giocatori in grado di offrire le sue stesse prestazioni o forse anche di più".