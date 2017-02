Lazio-Milan 1-1: Suso risponde a Biglia nel finale

Finisce in parità il posticipo della 24.a giornata di Serie A. All'Olimpico, Lazio e Milan non vanno oltre l'1-1 che mina le ambizioni europee di entrambe. Vantaggio biancoceleste con il rigore di capitan Biglia nel recupero del primo tempo. Felipe Anderson e Immobile sprecano diverse occasioni nella ripresa, con Donnarumma protagonista assoluto. All'85' Suso pareggia i conti per il Milan con una bella giocata al limite dell'area.