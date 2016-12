Lazio, Mauricio si presenta: "Il mio sogno è il terzo posto"

16:28 - La Lazio ha presentato Mauricio, l'ultimo acquisto in ordine di tempo di Lotito. E le prime parole del difensore brasiliano sono entusiastiche. "Ringrazio la Lazio che ha scommesso su di me. Sognavo da bambino di arrivare nel campionato italiano", ha detto. Chiari anche gli obiettivi: "Ho un carattere da vincitore e spero di vincere con questo club. Vogliamo arrivare terzi, poi nel tempo migliorarci, magari diventare secondi e poi primi".

"La prima impressione è molto buona, conosco personalmente Felipe Anderson. Giocare con Klose e Mauri è un sogno. Si può fare molto per migliorare le sorti della squadra. Cercherò di contribuire in questo", ha aggiunto il giocatore in prestito dallo Sporting Lisbona. Mauricio, poi, è entrato subito in clima derby: "Lo conosco, è uno dei più famosi al mondo. Già in Brasile ho giocato un derby simile come quello tra Palmeiras e Corinthians, spero di giocarne uno e uscire vincitore". Per averlo a disposizione e pronto per giocare, però, Pioli dovrà attendere settimana prossima.