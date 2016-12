Lazio, Mauri: "Il nostro obiettivo è la Champions"

10:26 - A tutta come sempre, Stefano Mauri si confessa a Tiki Taka e lancia messaggi al campionato: "Il nostro obiettivo è la Champions League, puntiamo al terzo posto. Ora ci siamo ma manca ancora tanto, vogliamo rimanerci fino alla fine", dice il capitano della Lazio che, poi, torna anche sulla questione Calcioscommesse che lo ha visto coinvolto: "Esperienza che non auguro a nessuno, ma è andata così e ora mi sento fortificato".

Il fenomeno in casa Lazio è Felipe Anderson e Mauri non si nasconde e dichiara: "Lo dico da due anni. Lo vedo tutti i giorni agli allenamenti e ribadisco che ha qualità incredibili. E' giovane e ha solo bisogno di stare tranquillo, sentire la fiducia dell’allenatore e dell'ambiente. Prima era bello da vedere ma poco concreto, ora ha capito come comportarsi in campo e sta venendo fuori per il giocatore che è".

La capolista Juventus resta la favorita per lo scudetto?: "Ha cambiato allenatore ma non ha cambiato mentalità vincente, per me resta la più forte".

Infine, le magliette dedicate a Charlie Hebdo: "“È stata una bellissima iniziativa, per dare un messaggio importante. Il calcio deve fare anche questo”.