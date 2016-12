Lazio, Mauri: "Champions? Rimaniamo coi piedi per terra"

16:39 - La Lazio è la squadra più in forma del momento. Dopo il 4-0 alla Fiorentina, i biancocelesti hanno agganciato il Napoli al terzo posto e ora puntano alla qualificazione in Champions. A commentare il periodo positivo è il capitano Stefano Mauri, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "C'è grande autostima, ma non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo restare uniti, continuare a lavorare così e non accontentarci".

L'obiettivo Champions appare concreto nonostante Mauri predichi calma: "Abbiamo un grande gruppo, ci aiutiamo tanto e così tutto è più facile. Adesso speriamo di fare bene contro il Torino perché vogliamo continuare a scalare la classifica e questa è una tappa importante per noi - continua -. Sappiamo che siamo forti ma in una città come Roma è fondamentale restare con i piedi per terra, sappiamo che la strada è ancora lunga". Attualmente Mauri sta smaltendo un piccolo infortunio ma le sue condizioni non sembrano preoccupare: "Ho ancora un’infrazione al mignolo del piede che mi dà fastidio - rivela il capitano biancoceleste -. Ora sto lavorando bene ma durante la partita sento ancora qualcosa".



Non poteva ovviamente mancare, in chiusura, una considerazione sulle note vicende extra-calcistiche che l'hanno coinvolto: "Non è stato facile avere a che fare con le cose successe nel corso di questi anni, ma con la coscienza a posto tutto diventa più semplice. Non è bello essere sempre tirato in ballo dalla stampa ma ci fai anche l'abitudine".