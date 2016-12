Lazio, Lulic rischia di perdere un dito

Lazio in ansia per Senad Lulic. Ieri pomeriggio il bosniaco è stato operato d'urgenza dopo che, durante l'allenamento a Formello in palestra, un peso gli è caduto sulla mano destra. Subito la corsa alla clinica Mater Dei per l'intervento ricostruttivo della falange del quarto dito e la riduzione della frattura del terzo dito con due fili Kirschner. L'esterno rimarrà 2-3 giorni in ospedale e rischia ancora di perdere l'uso della falange.