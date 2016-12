Lazio, Lulic rischia 10 giornate di squalifica

L'unica via di scampo per lui sarebbe un dimezzamento della pena, con una parte che potrebbe essere commutata in una sorta di servizi sociali a carattere sportivo. A meno che la sua frase non venga categorizzata come "violazione del principio di lealtà e correttezza". In questo caso potrebbe essere sanzionato con una semplice ammenta o breve stop. Sta di fatto che Lulic verrà sicuramente punito nonostante la Lazio si sia premurata di presentare immediate scuse per lui. Che, invece, ha solo cercato di minimizzare l'accaduto. Adesso toccherà al giudice sportivo dare la sentenza.



Il problema per Lulic è che c'è un precedente non favorevole. Si tratta di quello di Alberto Grassi, fermato proprio per 10 giornate dopo aver dato del "vu' cumprà" a un avversario durante Atalanta-Verona del campionato Primavera 2014.