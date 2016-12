Lazio: Lotito tiene Pioli almeno fino a giovedì

Dopo il pari con la Sampdoria , c'è stato un altro summit in casa Lazio per decidere il futuro del tecnico. Claudio Lotito ha scelto di continuare con Stefano Pioli almeno fino a giovedì. Per l'allenatore diventa decisiva la gara contro l'Udinese , valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia . Il momento dei biancocelesti non è positivo: non vincono da 7 gare (2 pari e 5 sconfitte). L'ultimo successo risale al 25 ottobre: 3-0 al Torino.

Non sono bastati i due ritiri per risollevare la situazione. Per la Lazio non è proprio un periodo fortunato. E dopo l'Udinese, ci sarà la trasferta di San Siro contro l'Inter, nel posticipo di domenica. Non di certo una situazione ottimale per chiudere il 2015. Lotito potrebbe puntare sulla soluzione interna: Simone Inzaghi, tecnico della Primavera. Ma nella lista ci sono anche Cristian Brocchi (il Milan difficilmente lo lascerà andare, visto che potrebbe affidargli la panchina di Mihajlovic), Marcello Lippi e Hamza Hamzaoglu, ex tecnico del Galatasaray.