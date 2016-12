Lazio, Lotito striglia la squadra: "Siete stati vergognosi"

Claudio Lotito è davvero furioso per la sconfitta con il Milan e stamattina è andato a Formello. Il presidente biancoceleste non ha utilizzato giri di parole per strigliare la squadra, che ha passato la notte al centro sportivo e si è ritrovata in campo alle 10: "Siete stati vergognosi nella prestazione con il Milan", le sue parole ai giocatori. "Il momento è quello giusto per tirare fuori i c...". Domenica pomeriggio c'è il derby con la Roma.