Lazio, Lotito ordina: tutti in ritiro

Stefano Pioli stamattina non ha diretto l'allenamento della Lazio a Formello . Il tecnico bianconceleste era a colloquio con Tare , visto il momento negativo dei biancocelesti, che ieri hanno pareggiato contro il Palermo (1-1) grazie a un calcio di rigore trasformato da Candreva. Claudio Lotito ha ordinato il ritiro fino alla gara di Europa League. La società è infuriata con la squadra per l'atteggiamento e il carattere mostrato nelle ultime partite.

E' il secondo ritiro stagionale dopo quello all'indomani del 5-0 ottenuto contro il Napoli. Ma anche Pioli è sotto esame: due le sfide decisive per il suo futuro, quella di giovedì sera di Europa League contro il Dnipro e quella di domenica, in campionato, in casa contro l'Empoli. La squadra appare insicura e intimorita: al tecnico il compito di trovare al più presto una soluzione per evitare ribaltoni clamorosi in panchina.