Lazio, l'ordine di Inzaghi: "Derby alle spalle. Vogliamo restare tra le prime"

La sbornia da derby può essere pericolosa. Lo sa bene mister Inzaghi, che le atmosfere della Capitale le conosce da tempo e che ora, dopo il il successo nella semifinale di andata di Coppa Italia, vuole tenere alta la concentrazione in casa Lazio: "Abbiamo fatto un ottimo derby. Abbiamo espresso un ottimo calcio per tecnica e intensità. La partita ha alzato la nostra autostima, ma ero già fiducioso, sapevo di poter vincere anche partite del genere. E' giusto godere della vittoria, ma sappiamo che c'è ancora il match di ritorno da giocare contro una grande squadra". E soprattutto c'è di nuovo il campionato a cui pensare: "Il derby è alle spalle, siamo contenti di aver dato soddisfazione ai nostri tifosi. Poi penseremo al ritorno, ma prima abbiamo partite difficilissime che saranno vitali per noi. Vogliamo rimanere tra le prime".

Al Dall'Ara, Inzaghi si aspetta un match niente affatto semplice: "Sarà difficile, giocheremo contro un Bologna che gioca un ottimo calcio, quello che sta facendo in campo non rispecchia la classifica. Nelle ultime due trasferte a Genova meritava di vincere e hanno ottenuto invece un solo punto. Ci daranno del filo da torcere".



La corsa Champions può continuare, con il terzo posto distante quattro sole lunghezze: "Dobbiamo pensare partita dopo partita" dice Inzaghi che parte fiducioso per la trasferta emiliana: "Negli ultimi due giorni ho visto la giusta concentrazione. Tutto dipenderà da noi e dal nostro approccio".



Parlando di moduli e uomini, l'allenatore biancocelsete non offre certezze: "Io ragiono di partita in partita, col 4-3-3 eravamo in crescita continua. Abbiamo cominciato l'anno facendo bene con questo modulo. Poi abbiamo cambiato con la Roma, adesso possiamo liberamente scegliere perché ho giocatori che interpretano bene più ruoli. Giocando a 4 devo rinunciare a 2 difensori che giocherebbero ovunque, con la linea a 3 invece ne resta fuori uno solo. Domani mattina deciderò. Ma se affrontiamo una gara col giusto approccio possiamo continuare a crescere". Nessuna risposta nemmeno su Ciro Immobile, sempre idolo dei tifosi e uomo in grande forma: "Dovrò valutare, oggi sembrava che tutti avessero recuperato nel migliore dei modi. Posso cambiare qualcosa, rientrano giocatori importanti che sono freschi, anche a livello difensivo. Vedremo la nostra disposizione. Ho qualche dubbio se torneremo a 4 o se giocheremo come nel derby". Rientreranno, invece, Radu e Lulic ma non marchetti e Patric.



Infine, Inzaghi ammette si sentire sua questa squadra, già dalla scorsa estate quando è stato rimesso in panchina dopo il fallito aggancio della società a Bielsa: "Mercoledì abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo avuto corsa, determinazione, applicazione. Abbiamo giocato un ottimo calcio, siamo stati perfetti. Da quest'estate sentivo mia la Lazio, sapevo di avere ragazzi disponibili. Ho giocatori maturi che seguono me e lo staff, remiamo tutti nella stessa direzione. Il derby è alle spalle, siamo contenti di aver dato soddisfazione ai nostri tifosi. Poi penseremo al ritorno, ma prima abbiamo partite difficilissime che saranno vitali per noi. Vogliamo rimanere tra le prime". Concetto ribadito più volte. Restare tra le prime posizioni, la volontà della lazio di Inzaghi.