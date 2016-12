Lazio, Klose: "Prima la Champions poi il futuro"

11:08 - E' un Miroslav Klose a tutto tondo quello che parla al settimanale tedesco Kicker: dagli obiettivi con la Lazio al futuro passando per la nazionale. "La mia ambizione è ancora enorme, voglio portare la Lazio in Champions League, o almeno in Europa League. Lasciare il Bayern? È stata la scelta più giusta quella di venire in Italia. Qui si vive molto bene, il clima è piacevole e il cibo molto buono. La gente è molto rilassata, forse anche troppo (ride, ndr). Non sono molto puntuali...", ha detto il bomber tedesco.

Klose, tornato titolare dopo l'infortunio di Djordjevic, non ha ancora deciso per il futuro al termine della stagione: "Sarà una decisione spontanea, di pancia, per questo non ho ancora deciso. Verrà tutto in automatico nel momento opportuno. Prenderò la decisione con la mia famiglia, come ho sempre fatto. Dovremo riflettere su diverse cose: se e dove continuare a giocare per esempio. Ho ancora un anno di contratto con la Lazio, per adesso non ho avuto nessun contatto con club tedeschi".

Dopo la carriera da giocatore Klose pensa a quella da allenatore: "Mi piacerebbe molto fare l'allenatore, magari cominciare con la Federazione tedesca e poi allenare anche una squadra di Bundesliga dove ho trascorso gran parte della mia carriera. Ho già guardato molte delle nostre nazionali giovanili. Allenarne una è un compito che mi stuzzica. Comunque il mio obiettivo è la Bundesliga, non mi ci vedo proprio tutta la vita nelle giovanili". Chiusura con una battuta proprio sulla nazionale tedesca: "Mario Gomez sarà il centravanti della nazionale, non ci sono dubbi su questo. Quando Mario è al 100% è lui l'attaccante ideale per la Germania, quello che farà i gol per la nostra nazionale. Come seconda punta c'è Thomas Muller, un 'mascalzone' con il fiuto del gol".



