Lazio, Klose neanche in panchina contro il Varese

18:13 - E' giallo Klose in casa Lazio. L'attaccante, annunciato titolare contro il Varese nel quarto turno eliminatorio di Coppa Italia, alla fine non è andato neanche in panchina. A fermare il tedesco - ha spiegato il club biancoceleste - è stato un problema alla schiena accusato durante la rifinitura. Ora andrà in Germania un paio di giorni per curarsi. Solo ieri Klose, attraverso la 'Bild', si era lamentato del poco spazio concessogli da Pioli.

Klose, dunque, alle prese con il mal di schiena e con il... mal di pancia. "Mi sento in forma e voglio giocare di più - si è sfogato il tedesco dalle pagine della 'Bild' - Cambiare a gennaio? Parlerò con i dirigenti, nulla è impossibile. È ovvio che la situazione attuale non mi renda felice, a 36 anni ho altri obiettivi sportivi da centrare". Parole che sanno di addio. Ad aspettarlo a braccia aperte c'è il Kaiserslautern, il club che ha lanciato Miro nel grande calcio e che lo voleva già in estate. Ma anche squadre inglesi e russe si sarebbero già fatte avanti. Intanto Klose tornerà in Germania per recuperare dal contrattempo fisico e sottoporsi alle cure mediche.

E CANDREVA VA KO

Brutte notizie per la Lazio dall'infermeria. Pioli dovrà infatti fare a meno di Candreva presumibilmente fino al 2015. Il centrocampista biancoceleste ha riportato infatti una lesione di primo grado alla coscia sinistra e dovrà restare fermo almeno 15-20 giorni.