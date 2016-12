Lazio, Keita: "Voglio rimanere e portare la squadra in Champions"

E' cominciata la nuova stagione della Lazio, che giovedì partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore per iniziare a preparare il preliminare di Champions League. In occasione della presentazione delle nuove maglie, Keita ha voluto smorzare i numerosi rumors di mercato che lo riguardano. "Voglio stare qui e portare la Lazio in Champions", ha annunciato l'attaccante, mentre Pioli spera "di vivere momenti entusiasmanti anche con queste maglie".