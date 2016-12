Lazio: Keita si schianta in auto, illeso

12:33 - Paura in casa Lazio. Il giovane attaccante Keita Baldé è stato protagonista all'alba di un incidente stradale a Roma, su Corso Francia: il ragazzo di origini senegalesi ha perso il controllo della sua Lamborghini ed è finito contro un muro, ma per fortuna è uscito illeso dal mezzo senza riportare lesioni. A comunicarlo è la polizia municipale, che ha dovuto bloccare il traffico fino alle 7 del mattino per rimuovere i rottami della Gallardo di Keita.

Periodo estremamente negativo per Keita, più volte escluso da Pioli (prima per un infortunio e poi per scelta tecnica). E di certo questo incidente, per fortuna senza conseguenze, non farà contenta la dirigenza biancoceleste.