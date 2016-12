Lazio, Keita pronto a scusarsi: ma è una pace a tempo

Dopo la bufera del calciomercato, Keita si riavvicina alla Lazio . L'attaccante, attualmente fuori rosa, nelle ultime settimane ha lanciato segnali di disgelo al club e ai compagni, facendo un passo indietro. Dopo aver segnato in nazionale, il giocatore è tornato a Roma e dovrebbe incontrare Lotito per discutere del rinnovo (1.5 milioni a stagione con clausola a 25 milioni) in vista soprattutto di una probabile cessione a gennaio .

Per Keita, dunque, si preannuncia un rinnovo di facciata. L'attaccante vuole giocare, ma, stando al Messaggero, per farlo dovrà scusarsi con la squadra per riallacciare i rapporti nello spogliatoio. Non sarà certo un'operazione semplice, visto quello che è accaduto. Ma è chiaro che riavere in rosa Keita conviene un po' a tutti. A Simone Inzaghi, che potrebbe contare sulle sue qualità tecniche. E a Lotito, che a gennaio potrebbe monetizzare al meglio il giocatore con una cessione.



Il piano, dunque, sembra segnato. Dopo le scuse di Keita, per lui a Formello è già pronto un quadriennale da 1,5 milioni di euro l'anno (bonus compresi) e una clausola da 25/30 milioni. Poi spetterà al giocatore dimostrare di valere tutti quei soldi e se in quattro mesi avrà convinto qualcuno, allora potrà partire.