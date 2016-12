Lazio-Juve, Allegri: "Ripartiamo al massimo dopo la sosta"

14:09 - Dopo la sosta per le nazionali, la Juventus di Allegri ripartirà dall'anticipo in casa della Lazio: "A ottobre non siamo stati bravi a riprendere subito il ritmo. Questa volta dovremo essere subito pronti perché all'Olimpico sarà un match molto difficile, loro hanno un potenziale da prime tre". Poi ci sarà il Malmoe con Agnelli che vede la Juve tra le prime otto in Europa: "Ora non ci pensiamo, ma passare il girone sarà fondamentale".

LE PAROLE DEL TECNICO IN CONFERENZA

Chiudo facendo gli auguri a Castan: spero di rivederlo in campo il prima possibile

C'è il rischio di pensare già alla Champions?

Abbiamo il dovere di pensare alla Lazio, poi al Malmoe penseremo da domani dopo la partita

Con questo livello, lei oggi giocherebbe in una grande squadra?

I tempi son cambiati, ma anche oggi ci sono buoni giocatori in Italia.

Vidal riposerà con la Lazio? Padoin sarà a sinistra?

Padoin è molto preparato tatticamente e si cala velocemente nel ruolo che gli chiedo di fare. Arturo è arrivato a 48 ore dalla gara, ma non so se giocherà o se partirà dalla tribuna anche perché Pirlo è dieci giorni che è fermo.

Agnelli dice che la Juventus è da prime 8 in Europa, è d'accordo?

Potenzialmente sì, ma prima cerchiamo di passare il turno.

Con Mancini l'Inter tornerà pericolosa?

Lo è sempre stata. Le qualità ci sono e quando le cose non vanno paga l'allenatore. Mancini sarà un valore aggiunto e farà un grande campionato, ritroveremo l'Inter in alto

La sfida scudetto è tra voi e la Roma?

No, c'è anche il Napoli e c'è sempre stato. Sono dietro di 7 punti, ma con i tre punti a partita sono tanti ma anche pochi.

Cosa ti aspetti dalla Lazio?

Possono arrivare terzi e sono arrabbiati per la sconfitta di Empoli. Hanno tanta qualità e dovremo essere pronti a giocare una partita molto difficile

Il passaggio alla difesa a quattro è stato obbligato dagli infortuni?

No, credevo opportuno cambiare. Contro l'Olympiacos ho scelto di fare questo passaggio

E' vero che in Italia ci si allena poco e male?

L'unica cosa da fare, ripeto, è trovarsi ed avere un dibattito. Abbiamo ottimi allenatori e preparatori atletici, ma possiamo migliorare confrontandoci

Quanto sei stato vicino alla Lazio?

Quest'estate ho parlato con Lotito, ma poi non se n'è fatto più nulla.

Come vede la polemica di Conte riguardo le convocazioni?

Io sono contento quando i miei giocatori sono chiamati con la Nazionale. Noi venti allenatori ci ritroviamo col ct a Coverciano per vedere cosa migliorare. Fare polemica a distanza non serve a nulla. Confrontandoci possiamo migliorare la situazione

Quali sono i rischi dopo la sosta?

A ottobre non abbiamo ripreso bene. Dovremo fare tesoro di questo ed essere subito pronti a Roma, anche perché in Svezia è un match fondamentale

Ci fai il punto sugli infortunati?

La situazione di Romulo, eccetera... "Per quanto riguarda gli infortunati, Romulo vive con la pubalgia e quindi ci sono dei giorni in cui sta meglio, dei giorni in cui sta un po' peggio. Oggi valuteremo se sarà a disposizione per la partita di sabato con la Lazio".