Lazio-Juve, Allegri: "Pogba può essere il migliore, se lo vuole"

00:25 - "Era importante vincere per rispondere alla Roma e lo abbiamo fatto con una prestazione convincente". Massimiliano Allegri è soddisfatto della Juventus vista contro la Lazio. Il tecnico bianconero ha parole dolci per Pogba: "Ha fatto la sua miglior partita della stagione. Ha tutte le qualità per essere il migliore al mondo" aggiungendo, però, "se lui lo vuole". "Non era semplice battere la Lazio - ha concluso - ma i ragazzi sono stati bravi".

Tuttavia, il tecnico bianconero non si accontenta: "Nel primo tempo potevamo segnare un gol in più, queste partite si possono rovesciare con un episodio e a volte succese per troppa sufficienza". "Per vincere il campionato - ha detto ancora Allegri - servono tanti punti, non ne bastano 28. I tre punti di oggi erano importanti dopo la vittoria della Roma, ma il campionato è ancora lungo". Stuzzicato ancora sulla prestazione di Paul Pogba, Allegri ha ricordato che "non basta una partita per essere il migliore in quel ruolo, è lui che deve volerlo". Sul modulo, invece, il tecnico bianconero si è espresso così: "Ora abbiamo un uomo in più davanti, ma il vecchio modulo non è da buttare. Lo useremo ancora in determinate partite".