Lazio, Inzaghi sfida il Milan: "Non vinciamo a San Siro da 27 anni. E' l'ora""

"Cerchiamo di invertire la statistica, bisogna tornare a vincere a Milano. Il Milan ha giocatori forti, ha trovato una Samp organizzata ma sono stati bravi e compatti colpendo al momento giusto".

Inzaghi si gode la sua squadra, reduce dal successo contro il Pescara e battuta solo dalla Juve. "Sono ampiamente soddisfatto di questo inizio - ha spiegato l'allenatore in conferenza -. Abbiamo perso solo con la Juve: non meritavamo la sconfitta. Con un pizzico di fortuna in più potevamo anche portare a casa qualcosa. Secondo me abbiamo ampi margini di crescita".



Un buon inizio grazie a un gruppo compatto. "Sono contento di loro, di questi ragazzi. Sono anni che sono qui. Qualcuno come Radu ha giocato con me ma generalmente quasi tutti li conosco molto bene - ha aggiunto -. Mi seguono, sono disponibili. Accettano le mie scelte. Sono stato calciatore e so' che star fuori non piace a nessuno. Ma gli scontenti, dopo la partita col Pescara hanno fatto un grandissimo allenamento e questo per me è motivo di orgoglio".



Inzaghi passa poi a parlare dei singoli. "Anderson? Penso che Felipe abbia lavorato benissimo. Sono molto contento di lui. Su Milinkovic invece posso dire che è uno che spesso prende tante botte in mezzo al campo. Penso sia disponibile per giocare. Keita? E' rientrato nel migliore dei modi. Ci ha dato una scossa importante nelle partite dove è subentrato. Cataldi? Insieme a Djordjevic è stata la più bella sorpresa di domenica. Era tanto tempo che non giocavano dall'inizio. Invece ancora una volta è stato dimostrato che se ti alleni bene, poi fai bene anche in partita quando vieni chiamato in causa".



Passa in secondo piano il modulo. "L'ho detto anche domenica, io sono convinto che aldilà dei moduli, bisogna sempre guardare le interpretazioni dei propri giocatori. Con me, hanno dimostrato di far bene col 4-3-3, ma anche con la difesa a 3 tutto mi pare sia andato bene".

Una battuta anche sul passato in panchina al Milan di suo fratello Pippo. "Mio fratello in rossonero ha fatto la storia da calciatore, avrebbe voluta farla anche da allenatore. Il Milan ha cambiato 5-6 mister. La colpa non credo fosse dei tecnici".